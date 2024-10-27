Тюменские бизнесмены готовятся к "черной пятнице"

Объем международных доставок до складов и пунктов выдачи маркетплейсов наращивает тюменский бизнес к "черной пятнице". Прирост составил 29 % по сравнению стремя месяцами ранее.

При этом, по данным "Авито услуг", популярность такого сервиса в пределах города выросла на 11 %. Эксперты объясняют тенденцию приближением сезона акций и распродаж на маркетплейсах, который ежегодно стартует с середины ноября. Бизнес готовится к "черной пятнице" и Всемирному дню шопинга - 11.11, - сообщает Тюменская линия.