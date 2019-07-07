Гастрономический дом "Мингер": все для вкусного и полезного питания

Фото: Гастрономический дом «Мингер»

Гастрономический дом "Мингер" - уникальное заведение в Тюмени, которое включает в себя производство разноплановых продуктов питания, их реализацию, места общественного питания и предоставление сопутствующих услуг, таких как кейтеринг, корпоративное питание и другое. "Мингер" – уникальный проект для областной столицы.

Команда профессионалов под руководством высококвалифицированных шеф - поваров предлагает клиентам около 300 наименований продукции собственного производства, в том числе полуфабрикаты из мяса, рыбы, птицы и овощей. Вся продукция произведена с использованием самых передовых европейских технологий и оборудования.

Впечатлит покупателей разнообразие тортов, пирожных, печенья и конфет, представленных в кондитерской. Не оставит никого равнодушным и пекарня, в которой можно приобрести хлеб, багеты, различную выпечку, пироги, пиццу и фокаччу, гамбургеры, сэндвичи и киши.

В кулинарии гастрономического дома представлен широкий ассортимент готовых блюд: мясные и рыбные деликатесы, горячие блюда, салаты, гарниры, закуски, супы и соусы.

Кроме того, в "Мингере" есть своя кофейня, в которой можно уютно расположиться и выпить кофе с десертом. Профессионалы компании с легкостью организуют кейтеринг и корпоративное питание для сотрудников. Также есть возможность доставки блюд в любое удобное для вас место.

Гастрономический дом "Мингер" расположен в самом центре города Тюмени по адресу Фабричная, 9/2. Сделать заказ можно по телефону 8 (3452) 38-93-93."Мингер" - зарегистрированный товарный знак!