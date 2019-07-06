Тюменцам рекомендуют воздержаться от ранних арбузов

Арбузы, продаваемые раньше времени естественного созревания, могут быть зелеными или выращенными с применением пестицидов и ускорителей роста, напоминает тюменцам главный специалист отдела детства департамента здравоохранения Тюменской области Надежда Казакевич.

"Любой фрукт, овощ, ягода — должны созревать в свое время. Время созревания арбузов — это начало августа. Тогда они, выращенные натуральным образом, на натуральной бахче, имеют даже определенное лечебное, мочегонное действие", - рассказала она.

А вот клубника сейчас продается натуральная, она созрела еще в мае в таких странах, как Испания, Израиль и Египет. А в июне поспела и местная ягода, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".