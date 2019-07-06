В Тюменской области проверку прошли 11 пляжей

По данным на 2 июля, в Тюменской области освидетельствованы 11 пляжей, на один больше, чем в прошлом году. Всего же в 2018 году в летний купальный сезон в регоне было определено 16 мест санкционированного и безопасного купания.

Из официально разрешенных три находятся на базе отдыха "Верхний Бор", по одному - "Пруд Лесной", санаторий "Сибирь", оздоровительный центр "Серебряный Бор" и Детский лечебно-реабилитационный центр "Верхний Бор", детский лагерь "Витязь", лагерь "Роза ветров" на озере Сингуль Ялуторовского района, детских центрах "Олимпийская ребячка" и "Ребячья республика".

Работа по приемке пляжей также пройдет в Ишиме и Голышманово, сообщает ГИМС по Тюменской области.