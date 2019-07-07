Тюменцам следует обращаться за медпомощью при кожной аллергии на растения

В течение летнего периода несколько десятка тюменцев стабильно обращаются к дерматовенерологам за помощью с фотодерматитами (реакция на солнце) и фитодерматитами (аллергическая реакция при контакте с растениями). Эксперты напоминают, как не допустить ожога на коже и что делать при возникновении аллергии.

Как сообщили в ГБУЗ ТО "Областной кожно-венерологический диспансер", за лето с кожными реакциями после контакта с различными растениями обращается несколько десятков человек. Нередко аллергия, вызванная контактом с тем или иным растением, усугубляется при попадании на больное место солнечны лучей, пишет АиФ в Западной Сибири".

"В первую очередь необходимо прервать контакт с растением, с соком растения – удалить его частицы с кожи. Это можно сделать водой или влажной салфеткой. Важно закрыть поверхность ожога от лучей солнца, потому что оно усиливает эффект действия растения. Заниматься дальнейшим самолечением не стоит, лучше сразу обратиться к врачу. Если процесс запустить, то даже после лечения могут остаться следы", - прокомментировала тюменский врач-дерматовенеролог Любовь Макарова.