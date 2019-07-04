Тюменцев приглашают на Царский Крестный ход в Екатеринбурге

"Двуглавый Орёл" и "Всемирный Русский Народный Собор" формируют паломническую группу в Тюмени для участия в Царском Крестном ходе, который состоится в ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге.

Принять участие могут взрослые, молодежь, а также дети от 10 лет (вместе с родителями). Будут организованы автобусы из Тюмени в Екатеринбург и обратно. Заявки принимаются по телефону: 8 (3452) 45-64-80; 453-007. Количество мест ограничено. Дата отправления – 16 июля. Дата возвращения – 17 июля.

Традиционно в годовщину духовного подвига Царственных страстотерпцев, завершивших свои дни в Екатеринбурге в июле 1918 года, в уральской столице проходят Царские дни - череда торжественных мероприятий, посвященных этому событию. Главными событиями традиционно становятся ночная Божественная литургия, при участии Патриарха, на площадке перед Храмом на Крови, где трагически завершилась жизнь Царской семьи и верных ее друзей, и Царский крестный ход до монастыря Царственных страстотерпцев, на месте которого 101 год назад были уничтожены августейшие останки.

Маршрут Крестного хода достаточно продолжительный – около 20 км, время в пути – около пяти часов. Заранее продумайте, какую часть маршрута вы сможете преодолеть без ущерба для здоровья. Помните, что главное -–это духовная польза от совместной молитвы, а не количество пройденных километров.

Божественная литургия на площади перед Храмом на Крови начинается около 23:30. Крестный ход начнется после 02:00 ночи и пройдет по маршруту: ул. Царская – ул. Толмачева – пр. Ленина – В. Исетский бульвар – ул. Кирова – ул. Бебеля – ул. Техническая – ул. Решетская – Железнодорожный лесопарк – пос. Шувакиш – урочище Ганина Яма. По прибытии – молебен Святым Царственным Страстотерпцам, полевая кухня.