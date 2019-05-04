Тюменцев приглашают на Пасхальный Крестный ход, который возглавит Владыка Димитрий

Фото БФ "Золотое детство"

Пасхальный Крестный ход состоится 5 мая в Тюмени от Знаменского кафедрального собора к Спасскому храму. В нем примут участие духовенство и прихожане тюменских храмов, учащиеся православной гимназии и духовных учебных заведений области, жители Тюмени и области, в том числе участники детского конкурса рисунков "Благовещение и Пасха глазами детей". Возглавит Крестный ход митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

Светлая Пасхальная неделя заканчивается днем, в который вспоминается явление Господа воскресшего апостолу Фоме. День этот называется Антипасхой, а по народной традиции - Красной горкой. Антипасха означает "вместо Пасхи": не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, повторение его.

Начало службы в 11:00 в Знаменском кафедральном соборе (г. Тюмень, ул. Семакова, 13). Начало Крестного хода в 12:00.

В рамках мероприятия состоится подведение итогов конкурса детского рисунка "Благовещение и Пасха глазами детей", организаторами которого выступили Благотворительный фонд "Золотое детство" имени Юрия Гуляева и Тобольско-Тюменская митрополия при поддержке тюменского регионального отделения Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орёл". Инициатором выступил родительский комитет воскресной школы при Храме Святителя Николая Чудотворца г. Тюмени (с. Утяшево).

Конкурс был посвящен праздникам Благовещения Пресвятой Богородицы (07 апреля 2019 года) и Пасхе Христовой (28 апреля 2019 года). В нем приняли участие ученики воскресных школ и дети, посещающие приходы Тобольско-Тюменской митрополии, а также учащиеся школ юга Тюменской области, воспитанники художественных школ и изо-студий. Всего на конкурс было принято почти 680 работ – рисунки и поделки, выполненные в разных техниках. Все они посвящены великим православным праздникам, выполнены талантливо, с любовью и трепетом.

Участников конкурса, их родителей и педагогов ждет встреча с Митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием, подведение итогов конкурса рисунков, награждение и чаепитие. Победители и призеры получат призы от партнеров конкурса, грамоты. Все участники, независимо от занятого места, получат благодарственные письма. Главным призом станет экскурсия в Тобольск.

"Мы очень рады, что дети, их родители и педагоги откликнулись на наш призыв и так активно поучаствовали в конкурсе рисунков. Работ очень много, все они достойные, талантливые, светлые и искренние! Неслучайно подведение итогов совпало с праздником Антипасхой. Это уникальная возможность для ребят поучаствовать в Крестном ходе, пообщаться с Владыкой Димитрием, приобщиться к традициям и истокам православной истории", - отметил Игорь Ракша.