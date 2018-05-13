Пеший крестный ход пройдет из Тобольска в Екатеринбург через Тюмень

Масштабный пеший крестный ход по маршруту Тобольск-Алапаевск-Екатеринбург пройдет в память о 100-летии трагической гибели царской семьи со 2 июня по 17 июля. В нем примут участие православные паломники из Урала и центральных областей России, Крыма и Беларуси.

Как сообщили в пресс-службе Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, шествие благословил патриарх Кирилл, активное участие примут Тобольская, Каменская и Екатеринбургская епархии.

Крестный ход начнется от Тобольского кремля. Паломники пойдут в юго-западном направлении и каждую ночь будут останавливаться на отдых в богомольных местах. С 14 по 15 июня шествие пройдет по Тюмени, а 19 июня завершится крестный ход по территории Тюменской области и продолжится в свердловской. В Алапаевск паломники прибудут 3 июля. Вход в Екатеринбург планируется на утро 14 июля, после чего состоится служба и Царский крестный ход, конечным пунктом назначения которого является Ганина Яма, пишет "Тюменская область сегодня".