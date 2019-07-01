Команда ТВВИКУ заняла второе место в конкурсе "Безопасный маршрут"

Первое место во всеармейском конкурсе "Безопасный маршрут" заняла команда Южного военного округа. Второй к финишу пришла команда курсантов ТВВИКУ, команда Западного военного округа замкнула тройку лидеров.

В соревнованиях участвовало 8 команд. В финале, который прошел 30 июня на полигоне "Андреевский" Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), аз победу боролись четыре.

Накануне финала два транспортно-боевых вертолета Ми-8 Центрального военного округа заминировали полигон в рамках подготовки финальных состязаний конкурса "Безопасный маршрут" "АРМИ–2019". Экипажи вертолетов Ми-8 при помощи системы минирования установили минно-взрывные противотанковые и противопехотные заграждения (минные поля). Также для создания условий, приближенных к боевым, проложено около 5 тысяч метров электровзрывных сетей, более 100 сигнальных и взрыво-зажигательных зарядов.

Впервые в конкурсе приняли участие сформированные в 2018 году инженерно-штурмовые отделения, их задача - преодоление специально оборудованной штурмовой полосы, включавшей в себя высадку из макета вертолета по канату на высоте 8 метров, висячий мост, канатную стенку, макет фасада здания, сообщает пресс-служба проекта.

Международный конкурс пройдет в августе в Тюмени. Россию представит команда Южного военного округа.