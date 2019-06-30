Тюменский регион входит в число лидеров по оказанию эндокринологической помощи

Областная научно-практическая конференция "Инновации в эндокринологии: от теории к практике" состоялась в Тюмени и была приурочена к 60-летию эндокринологической службы Тюменской области и 20-летию курса эндокринологии кафедры терапии ИНПР ТюмГМУ. На мероприятии отметили достижения в сфере оказания эндокринологической помощи в регионе.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения, на конференции собрались специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Нижнего Новгорода. Программа охватила все аспекты организации и непосредственного оказания эндокринологической помощи: от алгоритмов раннего выявления, лечения, до внедрения научных разработок в клиническую практику.

По словам главного эндокринолога Тюменской области Людмилы Суплотовой, в регионе в настоящее время трудится 190 эндокринологов, а пациенты получают полный спектр диагностической помощи и лечения.

"Более 50 тысяч тюменцев больны диабетом. Мы открываем школы здоровья, работаем над лечением "диабетической стопы", сохранением функции почек, зрения. Поэтому на конференции подробно обсуждали междисциплинарное взаимодействие: с хирургами, офтальмологами, акушерами-гинекологами", - пояснила Людмила Суплотова.

Директор Института диабета, академика РАН Марина Шестакова отметила, что Тюмень входит в топ-5 по качеству ведения регистров, качеству оказания медицинской помощи, скорости введения инноваций. Так, появляются новые подходы к лечению сахарного диабета 2 типа. Новый класс препаратов будет не только снижать сахар в крови, но и осуществлять органопротекцию. Это позволит снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.