Отделение эндокринологии откроется в головном здании центра "Эндос"

Отделение эндокринологии тюменского консультативно-диагностического центра "Эндос" расположится в головном здании учреждения по адресу: улица Мельникайте, 117. Открытие состоится 15 апреля.
Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, в филиале работают восемь врачей-эндокринологов. Для них в главном здании центра уже готовы уютные и просторные кабинеты. Благодаря такому переезду все структурные подразделения консультативно-диагностического центра будут находиться по одному адресу, что удобно для пациентов.
Раньше пациентам эндокринологического профиля приходилось ездить с улицы Широтной 99/1 на Мельникайте, чтобы сдать часть анализов, пройти дополнительные обследования, получить консультацию узких специалистов для коррекции терапии.
Эндокринологический центр открыт в Тюмени в 1998 году. В июле 2015 -го он присоединен к Гастроцентру. А после учреждение сменило название на Консультативно-диагностический центр "Эндос".
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