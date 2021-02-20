Худеть правильно научат подростков Ялуторовска

Ялуторовская некоммерческая организация "Пристань добрых дел" на деньги президентского гранта реализует проект "Фитнес-перемена", в рамках которого 26 девушек 14-17 лет будут бороться с избыточным весом при помощи тренеров, психологов и медиков.

Возвращение в границы весовой нормы – это небыстрый процесс, требующий последовательности и терпения. Не нужно экстремальных ограничений. Нужен режим и правильное меню, включающее в себя и белковые, и молочные продукты. А еще физическая активность и ночной отдых. Что и сколько есть, как нормализовать режим сна, в каких случаях обращаться за консультацией к эндокринологу – обо всем в ближайшее время расскажет подросткам врач-эндокринолог детской поликлиники Областной больницы №23 Юлия Букина.

"Когда речь идет о детях, нужно быть особенно внимательными. Хорошо, что в "Фитнес-Перемене" задействованы не только фитнес-тренеры, но и психолог, и диетолог. Я же, в свою очередь, расскажу детям о том, как сохранить здоровье", - отмечает Букина.

По словам врача, проблема лишнего веса актуальна: из 9 тысяч ялуторовских детей и подростков превышенную массу тела имеют примерно 11 %.