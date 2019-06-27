Тюменцев ждет трезвая суббота

29 июня, в День молодежи, в Тюмени запрещена розничная продажа алкогольных напитков, в том числе пива и пивных напитков.

Запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли, на розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в общепите, сообщает городская администрация.