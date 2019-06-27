Тюменцев ждет трезвая суббота

09:55 27 июня 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
pixabay.com

29 июня, в День молодежи, в Тюмени запрещена розничная продажа алкогольных напитков, в том числе пива и пивных напитков. 

Запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли, на розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в общепите, сообщает городская администрация.

Теги: продажа алкоголя
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2019