Вальс на тюменской набережной станцевали около тысячи одиннадцатиклассников

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Очередной "Вальс на Набережной" прошел в областной столице 21 июня. Таким образом со школьной жизнью попрощались около тысячи выпускников школ, лицеев Тюмени, а также кадетского училища.

"Вальс на Набережной" - это не просто праздник для выпускников, это благодарность героям – участникам Великой Отечественной войны. Поэтому один из первых танцев, который был исполнен – танец под песню "Майский вальс", сообщают организаторы.

С окончанием школы выпускников поздравил глава города. Руслан Кухарук напомнил, что 2019 год – юбилейный и Тюменской области исполняется 75 лет. "Не случайно мы вспоминаем наших героических предков, которые сделали все возможное, чтобы наш край процветал. Вы также добьетесь успехов, и сделаете все чтобы вами могли гордиться родители, родные и близкие. Нет большей награды для учителя, чем успех его ученика! – подчеркнул Кухарук. - Я поздравляю вас с окончанием школы. И приглашаю сделать первый шаг на той дороге, которую вы изберете. Пусть это будет тот выбор, которым вы сможете гордиться. В добрый путь!"

В этот день было много различных трогательных и символичных моментов. Самыми яркими стали моменты прощания с учителями и загадывание желаний.

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Специально для "Вальса на Набережной" написана песня. В этом году ее исполнил известный тюменский певец и композитор Сергей Дьяконов-Дьяченко.