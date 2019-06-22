Тюменские садоводы узнали о нововведениях земельного законодательства

День правовой грамотности провели представители межрегионального отделения Союза садоводов России и Ассоциации юристов России. Для тюменских садоводов провели консультации и помощь в составлении документов, разъясняли правовые нормы, а также рассказали о нововведениях в законодательстве Тюменской области, в частности земельного характера.

В рамках дня оказания бесплатной юридической помощи гражданам представители отделения Союза садоводов России в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО во главе с его председателем Алексеем Кучеровым встретились с председателем исполкома регионального отделения Ассоциации юристов России Виктор Тевсом и руководителем Студенческой юридической клиники ТюмГУ Жанной Вассалатий. Вместе они и провели прием граждан.

Также на встрече была достигнута договоренность в подписании соглашения между тюменскими отделениями Ассоциации юристов России и Союза садоводов России о дальнейшем сотрудничестве, пишет "Тюменская область сегодня".