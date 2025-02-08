Об особенностях возделывания перца рассказали агрономы

Агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области, Наталья Степина считает, от места выращивания (теплица, парник или открытый грунт), зависят даты сева перца на рассаду. В первую декаду февраля проводим сев для теплиц, а для парника или открытого грунта на 2-3 недели позже.

Выбирать для посадки стоит ранние или среднеспелые сорта, так как перцу нужны тепло и свет, а в нашем регионе солнечных дней недостаточно. Многие садоводы выбирают гибриды, по причине того, что они редко болеют, когда созревают, дают вкусные и большие сочные плоды.

Почва для рассады должна состоять из дерновой земли, перегноя и крупного речного песка или иной разрыхлитель. Рекомендуемая pН (кислотность) грунта 5,6-6,5. Посев семян перца производится на глубину не более 1,5 см. Перед посевом семена нужно в течение 15-20 минут продезинфицировать в растворе Фитоспорин М или калия перманганата, для защиты от патогенной микрофлоры. Затем семена можно сразу высевать в грунт рассадных емкостей (торфяные таблетки, торфяные стаканчики, пластиковые кассеты/ящики). В первые две недели после высадки создаем тепличные условия, накрываем посадки пищевой пленкой, и ставим в темное место.

Как только появятся первые всходы, с емкостей снимают пленку и переносят их на самый светлый подоконник. В феврале световой день короче, поэтому на северном и западном подоконнике нужно использовать искусственное досвечивание фитолампами. Лучшие места для перца — южные или восточные окна. В конце марта досвечивание можно прекратить, и обойтись естественным освещением.

Высадку рассады перцев в открытый грунт и теплицы проводят, ориентируясь на погодные условия и температуру почвы. В теплицу рассаду можно пересаживать уже в конце мая, когда почва прогреется до +15…+18 °C, а ночные температуры будут не ниже +15 °C. Днем воздух в теплице должен стабильно прогреваться до +20°C и выше, - сообщает КП-Тюмень.