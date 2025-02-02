Агрономы объяснили, как ухаживать за фиалками

Если вы заметили, что фиалки не цветут, на листьях появились пятна, агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области рассказали, как реанимировать и соблюдать элементарные правила ухода за фиалкой.

Одно из важных требований, это правильное освещение. Зимой короткий световой одень, поэтому сенполии потребуется рассеянный солнечный свет в течении 10-12 часов, обеспечьте дополнительное освещение используя люминесцентные лампы. Горшки необходимо расположить у восточных или западных окон.

Фиалка боится переохлаждения, поэтому проветривания могут оказаться для нее губительными. Во время этой процедуры растение нужно убрать подальше от форточки. Если такой возможности нет, на время проветривания фиалку следует накрыть полиэтиленом. Также можно прикрыть часть стекла картонкой, чтобы листья не касались холодных стекол. Еще один вариант — подложить под горшки пенопласт, он защитит цветы не только от холодного подоконника, но и от потока горячего воздуха от батарей.

Поливайте растения только тогда, когда полностью высохнет верхний слой почвы. Снизьте расход воды при поливе, чтобы жидкость в горшках не застаивалась. Если верхний слой почвы постоянно увлажненный, то корневая система сгниет. Полив осуществляем отстоявшейся водой комнатной температуры, - сообщает КП-Тюмень.