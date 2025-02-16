Как правильно подготовить грунт для рассады

Качественный грунт является важным фактором к получению здорового и богатого урожая.

При покупке грунта в магазине обратите внимание на его состав. Основа – это торф (низинный или верховой), речной песок и комплексное минеральное удобрение. Прочитайте на упаковке подходит ли грунт для вашей культуры. Как правило в готовых смесях имеется необходимые питательные вещества, но их также можно улучшить, добавив, например, вермикулит, для лучшего воздухообмена и структуры грунта. Просмотрите нет ли крупных комков и мусора, при необходимости удалите, рассказали эксперты "Россельхозцентр" по Тюменской области.

Если вы используете для посадки грунт с огорода, то рекомендуем вам его прокалить, во избежание заражения возбудителями болезней и вредителей. Для этого рассыпьте грунт на противне и прогрейте в духовке при температуре 70–90 °C в течение получаса. Для обеззараживания можно пролить грунт раствором марганцовки (1 грамм на 10 литров воды). Еще один из способов, промораживание грунта, его необходимо вынести на улицу на неделю, затем занести в тепло, произойдет пробуждение и рост спящих семян сорняков, личинок вредителей, и после этого снова выставим землю на холод, чтобы произошла гибель вредителей. Желательно процедуру вымораживания провести несколько раз.

Отличным решением для обработки почвы является использование биологических препаратов. Основной действующий компонент в них — полезные бактерии. При попадании в землю они активно развиваются и подавляют патогенную микрофлору. К самым распространенным можно отнести Фитоспорин-М, Алирин-Б, Глиокладин, Триходермин, - сообщает АиФ-Тюмень.