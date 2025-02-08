Плюсы капельного полива назвала тюменский садовод

Идея капельного орошения состоит в равномерном и эффективном подводе воды непосредственно к прикорневой части растений, что дает возможность избежать ее испарения и нецелевого использования. Система капельного полива очень проста. Шланг со множеством небольших отверстий, через которые дозированно просачивается вода, кладется непосредственно к корням растений, эффективно насыщая их влагой и стимулируя рост и развитие.

Плюсы капельной системы полива: Вся вода уходит сразу под землю к корням растений; вода не касается непосредственно растений, поэтому исключены ожоги и болезни, связанные с поверхностным орошением; равномерная подача воды; экономичность; сокращение сорняков. Так как вода подается строго к назначенному месту и в ограниченном количестве, остальная почва остается без питания, а значит, нет условий для роста сорняков.

Данную систему полива можно организовать на любом участке, она подойдет для всех видов насаждений, будь то грядки, теплицы, цветники, газон.

Цена капельного полива может сильно разниться. Многие факторы делают его дороже. Например, есть полив с ручным управлением (когда по мере необходимости он включается вручную), а есть автоматизированная система, поливающая по мере иссушения почвы. Также есть максимально современные системы, в которых имеются датчики влажности почвы, давления в системе, кислотности, температуры, жесткости и пр., - сообщает Тюменская область сегодня.