Большая часть пожаров в тюменских лесах возникла по вине человека

С начала пожароопасного периода в лесах Тюменской области было ликвидировано 107 лесных пожаров на общей площади 2459,38 га, а также 1 пожар на землях обороны и безопасности.

67 пожаров произошло по вине человека, 35 пожаров — с границ иных категорий, 1 пожар возник по причине перехода границы, 2 пожара — от линейных объектов, 3 пожара — от гроз.

90% лесных пожаров ликвидировано в течение суток с момента обнаружения.

В этот же период силами Тюменской авиабазы ликвидировано 133 ландшафтных пожара на землях иных категорий на общей площади 9521,1 га.

Несмотря на низкий класс пожарной опасности, в Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещено посещать леса, разводить костры на землях лесного фонда, на придомовых и дачных участках. За нарушение условий особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность.