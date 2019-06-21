Конкурс "Лучший кондитер Тюмени" приглашает домашних пекарей

Проект "Афиша Тюмень" набирает обороты и запустил крутой конкурс на своей странице в Инстаграм специально для домашних кондитеров и любителей "Лучший кондитер Тюмени". Победителям достанутся классные призы от партнеров конкурса.

Кондитерское мастерство становится все более популярным в современном мире. Впечатляет и умение мастериц создавать настоящие произведения искусства из сладостей. Теперь у каждого домашнего кондитера есть шанс проявить себя и получить признание от профессионалов своего дела.

Кстати, новость с итогами конкурса и не только прочитает большая часть жителей областной столицы, ведь совсем недавно паблик "Афиша Тюмень" запустил свою бесплатную сеть Wi-Fi.

Итак, чтобы принять участие в конкурсе нужно выполнить несколько условий:

- быть подписанным на @afisha_kto;

- поставить лайки последним трем публикациям на момент размещения своего кондитерского изделия;

- выложить одно фото своего лучшего кондитерского изделия с описанием, подписью "Я участвую в конкурсе "Лучший кондитер Тюмени" от @afisha_kto и хештегами #ктокуда72#лучшийкондитертюмени#афишакондитер

- отметить аккаунт @afisha_kto в сторис о своем участии в конкурсе

В конкурсе есть только одно ограничение: принять участие в нем могут жители Тюмени, а страница должна быть обязательно открыта на момент участия в конкурсе и до его окончания.

Успевайте принять участие и получить призы от кондитерской-пекарни "Мингер", производителя молочной продукции "Золотые луга" и магазина товаров для кондитеров "Марципан 72".

Итоги конкурса подведут 20 июля в Международный день тортов.