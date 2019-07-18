Итоги популярного конкурса "Лучший кондитер Тюмени" подведут в в эти выходные

Итоги популярного конкурса "Лучший кондитер Тюмени" будут подведены 20 июля, в Международный день тортов. Абсолютно у каждого домашнего кондитера есть шанс принять в нем участие и получить призы от спонсоров.

Конкурс проходит на странице паблика "Афиша Тюмень" в Инстаграм. Троих победителей и еще одного призера зрительских симпатий ждут подарки от производителя молочной продукции "Золотые луга", гастрономического дома "Мингер" и магазина товаров для кондитеров "Марципан 72".

Для того, чтобы принять участие в соревновании, необходимо быть подписанным на аккаунт проекта "Афиша Тюмень" в Инстаграме и выложить у себя в аккаунте одно фото своего лучшего кондитерского изделия с описанием, подписью "Я участвую в конкурсе "Лучший кондитер Тюмени" от @afisha_kto" и хештегами #ктокуда72 #лучшийкондитертюмении #афишакондитер, а также отметить аккаунт @afisha_kto в сторис о своем участии в конкурсе. С подробными условиями можно познакомиться по ссылке.

Принять участие в конкурсе могут жители Тюмени – кондитеры-любители, изготовители тортов на дому, все желающие, кто умеет и любит готовить десерты, а страница должна быть обязательно открыта на момент участия в конкурсе и до его окончания.

Троих победителей выберут при помощи анализа активности и мнения редакции и партнеров. Кроме того, одному из участников достанется специальный приз.

Выполнив всего несколько простых условий, можно выиграть крутые призы и прославиться на всю Тюмень, ведь совсем недавно "Афиша Тюмень" запустила свою бесплатную сеть Wi-Fi и новость о победителях конкурса разлетится по всем окрестностям областной столицы.