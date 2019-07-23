Подарок от "Золотых лугов" достался одной из победительниц конкурса "Лучший кондитер Тюмени"

Фото: АО "Золотые луга"

Итоги конкурса "Лучший кондитер Тюмени" подвели на страничке популярного паблика в сети Инстаграм "Афиша Тюмень". Участнице, завоевавшей приз зрительских симпатий, досталась целая корзина вкусных и полезных продуктов от крупнейшего переработчика молока Урала и Западной Сибири — компании "Золотые Луга".

В течение месяца более 50 участников соревновались за звание "Лучший кондитер Тюмени". Приз зрительских симпатий достался Анне Сидоровой. Ее торт, выполненный в виде настоящего граната с зернышками, не оставил равнодушным ни одного члена жюри. Судьи оценили высокое мастерство кондитера и внимание к деталям.

"Приняла участие в конкурсе "Лучший кондитер Тюмени" от "Афиши Тюмень" и осталась в полном восторге. Очень понравилось то, что жюри выбирали победителей не по количеству лайков, а по работам и начинке. Не передать словами, как мне понравился очень полезный и вкусный подарок от "Золотых лугов". Целая корзина вкуснятины очень пришлась мне по душе. Спасибо организаторам и спонсорам за этот конкурс", — поделилась Анна.

Компания "Золотые луга" вручила корзину, в которую входит 15 наименований продукции, включая 4 вида сыра, творог, молоко, наринэ и многое другое.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMSдля 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а нехаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.