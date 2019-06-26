Компания "Золотые луга" поддерживает талантливых тюменских кондитеров

Фото: компания "Золотые луга"

Кондитерское мастерство в Тюмени активно развивается, многие кондитеры прошли путь от любителей до настоящих профессионалов, готовых предложить своим клиентам эксклюзивные шедевры из натуральных продуктов.

Именно для таких талантливых пекарей на площадке проекта "Афиша Тюмень" стартовал конкурс "Лучший кондитер Тюмени", который поддерживает один из крупнейших производителей молочной продукции в Западной Сибири – компания "Золотые луга".

Вкус домашних тортов и пирожных невозможно перепутать с их аналогами из магазинов, ведь в домашней выпечке стараются использовать только натуральные и самые свежие ингредиенты: никакой химии и консервантов. Молочная продукция традиционно является востребованной среди кондитеров. Особенно часто в выпечке используется сливочное масло, молоко, творог.

"Продукцию нашего завода можно найти в непосредственной близости от дома, она представлена как в магазинах крупных торговых сетей, так и в небольших торговых точках на всей территории Тюменской области. Кроме того, жители Тюмени имеют возможность заказать нашу продукцию с доставкой на дом через интернет-магазин. Таким образом, все, кто любит готовить, могут рассчитывать на качество и свежесть наших продуктов", - рассказала генеральный директор АО "Золотые луга" Евгения Чемеренко.

Специальный подарок готовит производитель для победителя конкурса "Лучший кондитер Тюмени": корзину молочных продуктов от "Золотых лугов".

Напомним, конкурс проходит в официальном аккаунте проекта "Афиша Тюмень" Instagram под специальными хэштегами #ктокуда72, #лучшийкондитертюмени и #афишакондитер. В конкурсе есть только одно ограничение: принять участие в нем могут жители Тюмени, а страница должна быть обязательно открыта на момент участия в конкурсе и до его окончания. Итоги конкурса подведут 20 июля в Международный день тортов.