В тюменском центре "Родник" используют вибрационную терапию для реабилитации детей

Фото АУ СОН ТО "ОРЦ "Родник"

В тюменском реабилитационном центре "Родник" внедрили инновационный метод реабилитации двигательных нарушений с использованием синудоидальной вибрации на вироплатформе "Galileo". Его используют при работе с детьми с заболеваниями центральной нервной системы, характеризующимися патологической двигательной активностью.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, тренажеры "Galileo" воспроизводят человеческую походку физиологическим способом, благодаря чему этот метод лег в основу одной из передовых технологий двигательной реабилитации. Занятия на этом тренажере позволяют уменьшить или нормализовать мышечный тонус, уменьшить спазмы, улучшить баланс и координацию.

Виброплатформу в центре "Родник" задействуют для реабилитации детей с ДЦП. С начала года курс прошли около 30 человек. Комплекс упражнений подбирается индивидуально, с учетом возраста ребенка и особенностей заболевания. Интенсивность занятий нарастает постепенно путем увеличения интенсивности вибрации.

Как отметила врач центра Александра Журавлева, комплексный подход при лечении детей с ДЦП положительно влияет на компенсаторные возможности нарушенных двигательных функций.