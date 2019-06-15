В Тюмени оригинально поздравили ветерана войны с 101-летием

Фото пресс-службы УМВД России по Тюменской области

Уроженка Тобольска Елена Дмитриевна Ковязина недавно отметила свой 101-й день рождения. В годы Великой Отечественной войны она служила медицинской сестрой военного госпиталя, а после 30 лет отработала в милиции.

Накануне дня рождения Елена Дмитриевна прошла очередной курс лечения в госпитале для ветеранов войн. В день выписки именинницу с добрыми пожеланиями провожали сотрудники госпиталя и его главный врач Альберт Юсупов. А встретил ветерана начальник управления МВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов. Он провез ее с экскурсией по центру Тюмени, показав, каким город стал за те десять лет, что она не выходит из дома. Сотрудники тюменского ГИБДД, "скорой" и ДОСААФ вручили имениннице памятный подарок.

Жизненный путь ветерана – яркий пример активного долголетия, а секрет этого, по мнению Елены Дмитриевны, в позитивном настрое, чувстве юмора, потребности быть полезным и любви к людям.

Еще несколько советов о том, как продлить активные годы жизни, дает департамент здравоохранения Тюменской области. Следите за своим здоровьем (особенно после 40 лет), начните правильно питаться, не забывайте об активном образе жизни, друзьях и близких, избегайте стрессов и высыпайтесь.