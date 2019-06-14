На выходных до тюменских кладбищ пустят больше автобусов

15:30 14 июня 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Завтра, 15 июня, в Троицкую субботу, а также 16 июня в Тюмени будет увеличено количество автобусов, идущих к кладбищам.

По сообщению Тюменьгортранса, на маршруте №121 "ЖДВ — Червишевское кладбище-2" будет организовано движение трех автобусов особо большого класса вместимости, на маршруте №32 "ЖДВ — с/о "Приволье" будет курсировать три автобуса большого класса вместимости.

Расписание можно узнать на сайте tgt72.ru и по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: кладбище , общественный транспорт
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2019