На выходных до тюменских кладбищ пустят больше автобусов

Завтра, 15 июня, в Троицкую субботу, а также 16 июня в Тюмени будет увеличено количество автобусов, идущих к кладбищам.
По сообщению Тюменьгортранса, на маршруте №121 "ЖДВ — Червишевское кладбище-2" будет организовано движение трех автобусов особо большого класса вместимости, на маршруте №32 "ЖДВ — с/о "Приволье" будет курсировать три автобуса большого класса вместимости.
Расписание можно узнать на сайте tgt72.ru и по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.
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