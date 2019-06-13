Тюменские школьники узнают, как победить в научном поединке

Региональный бесплатный образовательный проект "Школа научных поединков Science Slam School" стартует в Тюмени 1 июля.

Откроется проект блоком лекций по профориентации, эффективным выступлениям, генерированию идей и созданию собственных проектов. Место проведения - пространство коллективной работы "Точка кипения-Тюмень".

Первая встреча состоится 1 июля. Она будет посвящена IT-технологиям. Школьникам расскажут о трендах сейчас и в будущем, о том, где и как технологии используют на практике. лектором выступит директор ЦМИТ "ФабЛаб ТюмГУ" Дмитрий Яковлев.

В этот же день лекцию "Презентация проекта: ярко, лаконично, доступно" проведет тренер по ораторскому и актерскому мастерству Юлия Полтарак.

3 июля о правилах лидерства и креативности расскажет Алевтина Липатникова.

6 июля блок лекций завершит лекция о проектной деятельности и командной работе, ее проведет Александра Коротких.

Полученные знания школьники смогут применить на практике, приняв участие в научных поединках Science Slam School. Все, что нужно — это ярко, необычно и виртуозно представить свою идею или проект публике. Со всеми конкурсантами, желающими принять участие в проекте, будут работать опытные тренеры. Участниками финального научного батла, который состоится в ноябре 2019 года, станут 6 школьников, которых выберут эксперты по результатам тренингов и занятий.

Регистрация на лекции обязательна и продлится до 30 июня. Участники, зарегистрировавшиеся до 15 июня, автоматически становятся участниками розыгрыша подарков, который пройдет в официальной группе проекта 16 июня.

Региональный бесплатный образовательный проект "Школа научных поединков Science Slam School" реализуется на территории региона департаментом информатизации Тюменской области. Его цель — выявление талантливых детей и подростков для дальнейшей поддержки и развития кадрового потенциала региона в областях цифровой экономики.