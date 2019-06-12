В тюменских школах будут проходить уроки добра и милосердия

Впервые в России тюменские школы при поддержке общества "Двуглавый орел" инициируют проведение "Уроков добра и милосердия". Идею активно поддержали в департаменте образования администрации Тюмени. Первый такой урок состоялся 10 июня в лицее №93, но уже готовится положение о проекте, который станет повсеместным и будет проходить во всех школах города, сообщили в пресс-службе регионального отделения общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел".

В мероприятии приняли участие учащиеся лицея, которые посещают пришкольный лагерь дневного пребывания – почти 100 детей, сразу несколько классов. Под руководством старшеклассников и любимого педагога, учителя ИЗО и литературы Елены Евгеньевны Медведеровой ребята научились делать красивейшую поделку – белый цветок. К ним присоединились за работой руководитель тюменского регионального отделения общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел" Игорь Ракша и представитель Информационно-методического центра города Тюмени, куратор проекта "В помощь классному руководителю" Наталья Кузнецова.

Во время занятия дети не только учились мастерить поделки, но также знакомились с историей благотворительной акции "Белый цветок", которую в начале 20 века в Российской империи популяризировала императрица Александра Федоровна – верная супруга Николая II. Именно она, приехав в Россию, стала прививать всем жителям милосердие и добродетель, лично участвовала в благотворительности. Сейчас славные традиции российской истории начинают возрождаться. И тюменские школьники решили принять в этом самое активное участие.

На уроке ученики говорили о таких ценностях, как добро, милосердие, сострадание, любовь – что означают эти понятия, откуда берут свою историю, какое проявление находили во времена царской России, как связаны с последней императорской семьей Николая II и как необходимы они сейчас, в современном обществе. Процесс создания великолепных белых цветов увлек ребят, они с удовольствием занимались рукоделием и наслаждались плодами своего труда.

Но урок добра и милосердия не закончился лишь тем, что поделки были выполнены. Инициативная группа ребят собрала все самодельные цветы в пышные букеты, а затем вместе с Игорем Ракшой возложили их к памятнику павшим воинам-афганцам и отнесли в храм Святого Дмитрия Донского. Так школьники уверены в том, что их поделки принесут радость и добро, что их не выбросили после окончания урока, а используют для благого дела.

Символично, что первый такой урок состоялся именно 10 июня – ровно 117 лет назад, в этот же день Государь Николай II заявил о том, что недостаточно ученикам давать только знания, важно прививать нравственные ценности и духовное воспитание: "Прежде всего, подтверждаю мое требование, чтобы в школе с образованием соединялись воспитание в духе веры, верности престолу и Отечеству и уважения к семье, а также забота о том, чтобы с умственным и физическим развитием молодежи приучать ее с ранних лет к порядку и дисциплине. Школа, из которой выходит юноша лишь с курсовыми познаниями, не сродненный религиозно-нравственным воспитанием с чувством долга, не только не полезна, но часто вредна, развивая столь пагубные для каждого дела своеволие и самомнение" (Николай II, 10 июня 1902 г.).

Идею проведения уроков добра и милосердия в пришкольных лагерях – в летний период, а затем и во время учебного года всецело поддержали в департаменте образования администрации Тюмени. Как рассказала начальник отдела воспитания и социализации городского информационно-методического центра Наталья Кузнецова, уже разрабатывается положение по данному проекту совместно с региональным отделением общества "Двуглавый орел". Документ будет включать методические рекомендации и основная информация о таких уроках, чтобы подключиться к акции могли все школы города.

По словам руководителя тюменского отделения общества "Двуглавый орел", председателя благотворительного фонда "Золотое детство", активного общественника и мецената Игоря Ракши, такая инициатива беспрецедентна и будет реализована впервые в России. Идею активно подхватили сами школьники, их родители, педагоги, ее поддержал муниципалитет, а общество "Двуглавый орел" обеспечивает идеологическую составляющую и всевозможную поддержку.

"Сложившиеся ценности определяют характер самого общества, перспективы его развития, а также и каждого человека, который живет в этом обществе. Традиции и устои Российской империи были сломаны, когда в стране создавали коммунизм. Затем коммунистическая идеология пала, и началось строительство капитализма. Многие страны шли к этому планомерно, сохраняя многовековые ценности, но в нашей стране высоконравственные ценности, которые присущи были великой православной России, утрачены и забыты. Поэтому как никогда остро именно сейчас стоит вопрос о том, чтобы возродить их, вернуться к истокам, сохранить и преумножить, научить этому наших детей, чтобы у России было будущее", — прокомментировал Игорь Ракша.

Он высказал огромную радость, что есть единомышленники, которые осознают всю важность этого вопроса. И теперь с Тюменской области идет возрождение добродетели. Особенно важно, что в этот процесс активно будет вовлечено подрастающее поколение – школьники. А уже через детей, уверен Игорь Ракша, можно будет "достучаться" и до взрослых.