В правительстве Тюменской области школьникам вручили паспорта

Накануне Дня России в правительстве Тюменской области глава региона вручил 25 школьникам, проявившим себя в учебе, творчестве и спорте, первые в жизни паспорта гражданина РФ. Свидетелями важного в жизни ребят события стали их родители.

Губернатор пожелал подросткам стать настоящими гражданами страны, ответственными за ее судьбу и поблагодарил родителей за воспитание подрастающего поколения. "Я искренне верю, что вы на всю жизнь сохраните любовь, привязанность к своей малой родине и выберете для себя достойное будущее", - отметил Алексанр Моор, обращаясь к подросткам.

"Мы живем в замечательной стране, в замечательное время, которое предоставило нам тысячи возможностей. Мы учимся, дружим, увлекаемся спортом, искусством, участвуем в волонтерском движении. Главное – быть полезным своему Отечеству. Каждый из нас должен сделать что-то очень важное и нужное, чтобы страна и родители могли нами гордиться. И мы это обязательно сделаем", - пообещал в ответном слове Арсений Скоробогатов.

Шокольники отметили, что вручение паспортов для них стало настоящим событием, а оказаться в числе немногих приглашенных - большая честь и ответственность.