В тюменском перинатальном центре начали выдавать свидетельства о рождении

С 10 июня в ГБУЗ ТО "Перинатальный центр" загсом организована государственная регистрация рождения. К концу дня там было зарегистрировано 15 рождений.

Родители ребенка могут получить в родильном доме свидетельство о рождении, а также справки о рождении для назначения пособия в день выписки. Для этого необходимо предоставить уполномоченному работнику органа загс медицинское свидетельство о рождении, оригинал паспорта, для супругов — свидетельство о заключении брака.

Кроме государственной регистрации рождения в перинатальном центре Тюмени можно произвести государственную регистрацию установления отцовства, заключения брака, если родители ребенка не состоят в зарегистрированном браке.