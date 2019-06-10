Что хуже кариеса? Заболеваниями десен страдают 80% населения

Фото предоставлено пресс-службой "Мега-Дент"

Здоровая и красивая улыбка – один из главных аспектов здорового и эстетичного образа в любом возрасте. При этом здоровье десен не менее важно, чем состояние самих зубов. О том, с какими заболеваниями десен чаще всего сталкиваются тюменцы и какие современные методы помогают в их лечении, рассказала стоматолог-хирург и пародонтолог сети стоматологических клиник "Мега-Дент" Анна Панкрашова.

"Крайне важно сначала разобраться с причинами развития болезни десен. Инфекционное поражение десен вокруг зубов, такое как пародонтит, вызвано бактериями и вирусами. В случае с имплантатами – это периимплантит.

Существует миф о том, что пародонтит не лечится, его не остановить, и что бы ты ни делал - все зубы будут удалены, а имплантаты не приживутся. По словам опытного специалиста клиники "Мега-Дент", современные протоколы лечения успешно справляются с этой проблемой.

"Действительно, раньше терапия была направлена на подавление симптомов и давала пациенту лишь временное чувство облегчения. Если есть камень - его чистили, есть гной – кололи антибиотики в десну. Если кровит - назначали витамины и специальную зубную пасту. Современные методы, успешно применяемые в наших клиниках, направлены на причину развития болезни – биопленку. Пародонтит лечится", - утверждает врач.

Еще один миф о том, что пародонтит, слабая десна и подвижные зубы – это противопоказания к имплантации. На самом деле – наоборот: этот метод помогает пародонтологическим пациентам, прошедшим лечение, сохранить зубы. Если зуб уже утрачен, по мировым стандартам с целью защиты остальных зубов рекомендуется протезирование с опорой на дентальные имплантаты.

Переимплантит – воспаление десны вокруг имплантата – имеет свои особенности. Воспаленная десна не болит, практически не кровит. Человек не обращается за помощью, и заболевание продолжает прогрессировать: распространяется на кость, соседние зубы и имплантаты. В результате, чаще всего, пациент приходит на прием, когда имплантаты уже подвижны из-за разрушения кости и требуются серьезные хирургические вмешательства.

"В связи с этим, пациенты клиники "Мега-Дент" регулярно проходят плановые диагностические приемы для выявления бактериальных угроз в области зубов и имплантатов. Это уникальная процедура, разработанная врачами клиники, называется "Забота об имплантатах", длится около часа и проводится один раз в 4, 6 или 12 месяцев с использованием протоколов и оборудования, рекомендованных Европейской пародонтологической ассоциацией.

Вторая категория болезней десен – неинфекционные – травматические поражения, такие как рецессия, к развитию которых привела длительная хроническая травма десны щеткой, нитью, краем коронки или пломбы", - пояснила эксперт.

С проблемой рецессии десен сталкиваются многие. При этом заболевании из-за утраты части десны оголяется шейка зуба, повышается чувствительность к холодной и горячей пище, заметен эстетический дефект. Раньше стоматологи прикрывали оголенные участки пломбировочным материалом - это было единственным способом лечения. Данный метод помогал снизить чувствительность, но рецессию не останавливал, а зубы выглядели неестественно длинными.

"Меня часто спрашивают про методы нехирургического лечения рецессии. Плазмолифтинг, инъекции гиалуроновой кислоты, массажи, аппликации с гелями и мазями, специальные дорогие пасты для десен… Я даю однозначный ответ: восстановление утраченных тканей на данный момент развития медицины возможно только путем пересадки. Как только в мире появятся другие действенные методики, наши врачи их обязательно освоят. Например, мы уже изучаем японские протоколы пересадки зубов мудрости на место разрушенных маляров", - подытожила Анна Панкрашова.

Главная цель команды "Мега-Дент" - санированная полость рта пациента, восстановленная не только эстетически, но и, прежде всего, функционально. Помогают с этим справится современные технологии и оборудование, а также врачи, безгранично преданные своему делу. К примеру, рецессию десны здесь лечат методами микропластической хирургии без травмирующих разрезов. Производится забор десны из донорской зоны пациента на небе и фиксируется в зоне, где есть дефицит. Операция длится около двух часов, хорошо переносится пациентом, не требует больничного, а швы снимаются через 10-14 дней. Примеры проведенных операций можно посмотреть на сайте клиники.