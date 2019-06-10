Тюменцы готовятся к участию в фестивале воздухоплавателей

Пилоты из Тюмени станут участниками третьего всероссийского фестиваля воздухоплавателей "Живой воздух", который будет проходить с 22 по 23 июня в Финно-угорском этнопарке в селе Ыб Сыктывдинского района Республики Коми.

В показательных выступлениях на аэростатах объединятся воздухоплаватели из Казахстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Екатеринбурга, Челябинска, Кунгура. Из Тюмени на фестиваль отправятся три опытных пилота - владельцы собственных парков воздушных шаров Михаил Петров, Александр Сахаров и Сергей Шабанов.

Программа мероприятия будет состоять из блоков "Небо" и "Земля". Первый будет включать конкурс на лучшего воздушного змея, детскую и взрослую аэройогу, шаромоделирование, и спортивные полеты над селом Ыб, которые начнутся с четырех часов утра.

В рамках блока "Земля" гостей фестиваля пригласят на экскурсию "Ыбские легенды", предложат попробовать национальную уху, поучаствовать в мастер-классах и тематических соревнованиях, пишет "Тюменская область сегодня".