Тюменские вузы меняют формат обучения и вводят новые специальности

В этом году тюменские вузы готовы предложить абитуриентам помимо привычного выбора направлений новые специальности и форматы обучения.

Два новых направления бакалавриата появилось в Тюменском индустриальном университете – "Ландшафтная архитектура" и "Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере". Что касается изменений в формате обучения, то у студентов появится возможность сформировать индивидуальные образовательные траектории. У абитуриентов, которые поступят на транспортные направления, будет уникальная возможность в рамках выбирать себе дисциплины, модули в их рамках, а также преподавателей этих предметов.

В ТюмГУ в бакалавриате появится направление "Зарубежное регионоведение", в магистратуре - программа на английском языке "Математическая биология и биоинформатика", в Финансово-экономическом институте стартуют две новые магистерские программы – "Цифровая экономика" и "Смарт-маркетинг: международное развитие бизнеса", в СоцГуме - магистратура "Историческая урбанистика", а в Институте психологии и педагогики – "Практическая педагогика". В вузе все первокурсники начнут учиться по индивидуальным образовательным траекториям в рамках новой образовательной модели ТюмГУ.

В Тюменском медицинском университете помимо классических специальностей абитуриентам предлагают рассмотреть и такие новые направления, как "Подготовка специалистов по школьной медицине" и "Подготовка специалистов по медицинскому туризму". Последнее включает дисциплины: менеджмент, управление, коммуникации. Специалисты будут изучать особенности здравоохранения: специфику деятельности медицинской организации, особенности пациентов, логистику оказания медицинской помощи и другое.

А по направлению "Экономика и управление в здравоохранении" впервые стартует программа на английском языке для иностранных обучающихся, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".