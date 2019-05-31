Анна Чурина и Филипп Рейнгхардт презентуют тюменцам новый фильм

В кинотеатре "Премьер" в Тюмени 5 июня пройдет презентация драмеди "Я не такой. Я не такая". Представить картину публике приедут актеры Анна Чурина и Филипп Рейнгхардт.

Сюжет фильма следующий: Вера и ее подруги Люба и Надя обнаруживают в телефонах своих мужчин один и тот же номер, подписанный одинаково — Сан Саныч. Проведя небольшое расследование, они узнают, что это телефон девушки с низкой социальной ответственностью. Мир каждой летит к чертям — Вера знает, что Эрик собирается ей делать предложение, но теперь не знает, что ответить; Люба чуть не убила Илью буквально — из своего пистолета; Надя, у которой завтра свадьба, не хочет жениться. Немного поразмыслив, женщины вызывают эту "разлучницу" к Любе в коттедж, чтобы... посмотреть на неё и понять, чего же не хватает их мужчинам.

Доверие изживает себя как основа формирования семьи и взаимоотношений между людьми. Показав эти проблемы современного общества в яркой и ироничной форме, создатели картины ставят перед собой основную задачу — подчеркнуть незыблемость таких понятий как Вера, Надежда и Любовь. Смогут ли герои остаться самими собой, столкнувшись с изменой, непониманием и предательством? Верим и надеемся!

Автограф-сессия с актерами начнется в 19.00 в фойе кинотеатра "Премьер", а также после вечернего показа. Вход на автограф-сессию свободный. Анна Чурина и Филипп Рейнгхардт с удовольствием пообщаются с гостями премьеры.

"Сценарий фильма очень крут. Могу сказать, что данный проект по качеству можно сравнить с хорошими американскими картинами. Это романтическо-драматическая комедия. Я ни разу не видел ничего подобного в России раньше. Никогда! Одновременно со всем это философская, умная картина, местами прорывается просто смех сквозь слезы. Это очень красивый фильм о любви, отношениях и культурных различиях между людьми из разных стран", — говорит о проекте актер Филипп Рейнхардт. "Меня изначально привлек сценарий, проект показался очень интересным. Своей ролью в этом фильме я сделала вызов самой себе, поскольку играть роль в жанре комедии довольно непростая задача для актрисы. Моя героиня современная, успешная и сильная женщина, но в то же самое время, наивная и чистая, она из тех женщин, которые до последнего не верят в измены. А вот как она поступит, узнав о ней, вы сможете увидеть, когда фильм выйдет в широкий прокат", — делится впечатлениями о проекте исполнительница одной из главных ролей Анна Чурина.

Фильм "Я не такой. Я не такая"

Производство: Россия, 2018

Продюсер — Алексей А. Петрухин

Режиссёр — Руслан Паушу

Оператор — Илья Бойко (Легенда 17)

Трюки, спецэффекты — Валерий Дергач

Жанр — комедия, драма

Хронометраж: 100 минут

Актеры: Филипп Рейнхардт ("Собибор", "Жених"), Анна Чурина, Кристина Бабушкина, Рената Пиотровски, Валентина Мазунина, Анатолий Руденко, Иван Кокорин, Ольга Ефремова, Наталья Лесниковская, Тимур Боканча, Влад Топалов.