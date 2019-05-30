СоциоДрайв собрал в Тюмени около 500 предпринимателей

Первый в Уральском федеральном округе слет социальных предпринимателей проходит в Тюменском технопарке сегодня, 30 мая. Обменяться опытом, наработками, познакомиться друг другом на слет приехали около полутысячи человек из Тюменской, Курганской, Челябинской, Свердловской областей, Ямала и Югры. В мероприятиях также участвуют представители Минстроя, Общественной палаты России, Фонда "Наше будущее", Опоры России", "Деловой России", чиновники и руководители центров инноваций соцсферы уральских регионов.

"Надеюсь, слет поможет определить перспективные направления сотрудничества на рынке социальных услуг Уральского федерального округа, продвинуть бизнес-проекты, которые уже имеют франшизу. Мы пригласили всех желающих работать на этом рынке, готовых поделиться информацией, компетенциями и лучшими практиками, - отметила на открытии замгубернатора области, директор департамента соцразвития Ольга Кузничевских. - Тюменская область умеет работать, но мы очень любим учиться. Наверное, поэтому у нас неплохие результаты во многих направлениях деятельности. Мы готовы делиться опытом, принимать коллег, готовы к сотрудничеству и постарались сделать так, чтобы вы ушли со слета с конкретным багажом, предложениями, вариантами решений".

После официального открытия предприниматели и гости продолжили общение с экспертами в форматев нетворкинг-сессии, панельной дискуссии, кластерной сессии для лидеров проектов.