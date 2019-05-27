Тюменцев приглашают отметить День защиты детей на Цветном бульваре

Приближается главный семейный праздник — День защиты детей. В этот день для ребят сразу несколько важных событий: детский праздник, начало лета и летних каникул. Центр культуры и творчества "Тюмень" готовит юным тюменцам обширную развлекательную программу.

Незабываемый праздник для детей и родителей развернется 1 июня в 11 часов на Цветном бульваре. Гостей праздника встретят всеми любимые театральные персонажи Пьеро, Арлекин и Коломбина. Актеры погрузят родителей в мир детских фантазий, и они на несколько часов забудут, что взрослые, а дети выберут наклейки с популярными героями сказок и мультиков и посвятят своих родителей в любимых персонажей.

Впечатлит гостей разнообразие интерактивных площадок. Взрослые и дети поиграют в гигантский твистер, в любимые классики, резиночки, скакалки и даже казаки-разбойники, в морской бой на открытой площадке, а также примут участие в семейных эстафетах.

Отдельное внимание детей и взрослых заслужит интерактивно-художественная площадка "Kid’s Art". Здесь любителям рисования предложат приложить руку к арт-тюнингу автомобиля "УАЗ", поучаствовать в мастер-классе по декорированию волшебных очков "Розовые очки" и мастер-классе от института архитектуры и дизайна ТИУ.

ГИБДД готовит для гостей интерактивную площадку "Островок безопасности". Студии эффективной растяжки "33 шпагата" организует спортивную площадку под названием "Здоровое поколение". Также, площадку организует и тюменский производитель молочной продукции "Золотые луга". Фотостудия "Автор" и картинг центр "Live Drive" установят тематическую фотозону.

На сценической площадке пройдет праздничная концертная программа, с участием лучших творческих коллективов города, а также театрализованная игровая программа-сказка Тюменского института культуры, мульт-караоке.

Всех желающих приглашают на праздник окунуться в атмосферу беззаботного детства и провести время вместе со своими детьми.