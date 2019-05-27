Тюменцев приглашают на ежегодный фестиваль "Небо и Земля"

Фото организаторов фестиваля

Ежегодный фестиваль "Небо и Земля" ждет гостей с 12 по 16 июня 2019 г. в Экополисе "Фестивальный" в 42 километрах от Тюмени. Пять дней музыки, развития, творчества и сказок мира с семьей и друзьями - отличный отпуск, который запомнится вам надолго.

Программа фестиваля состоит из 400 развивающих семинаров и мастер-классов по направлениям: здоровье, отношения, рукоделие, организация своего дела, традиции народов мира, танцы, йога и многим другим. Чтобы провести эти занятия, приглашены мастера и спикеры со всей России. Один из них — полюбившийся тюменцам Сергей Тамаев — снова приедет на фестиваль со своими искрометными семинарами и тамтанцами.

Музыкальная программа Этнофеста — это 50 концертов тюменских, российских и зарубежных артистов, грандиозные огненные шоу и Праздник красок Холи.

Хедлайнеры фестиваля-2019: группа Theodor Bastard (Санкт-Петербург), группа "Карелия" (Санкт-Петербург), Битту Маллик и проект Samhey (Индия-Россия).

На театральной площадке фестиваля для гостей развернется уникальный спектакль от молодежного театра танца Shake dance group из Пермского государственного национального исследовательского университета. Около тридцати артистов, в жанре хореографического сказа, расскажут зрителям сказочную историю "Хозяйка горы Медной".

На семейно-детском пространстве "Дети мира" пройдёт около 300 развлекательных и развивающих мероприятий, как для самых маленьких, так и для подростков (0+,7+,12+). С волшебными сказками выступит известный российский гусляр - Гудимир (Максим Анухин). С гастролями артист посетил Европу и Северную Америку, а теперь развлечет маленьких гостей фестиваля под звуки своего инструмента. Самым активным придутся по душе игровые зоны с песком и сеном и веревочный парк. А для родителей с семинаром о воспитании и организации безопасности дома для детей выступит профессиональный коуч и отец 4-х детей, Роберт Туйкин.

Развивающие и развлекательные программы организованы в Русском, Индийском и Средневековом городках. Также вы сможете побывать в казахской юрте, ненецком чуме и индейском типи.

В этнопрограмме вас ждут национальные игры, песни и танцы. Вы посмотрите на национальные костюмы и попробуете блюда традиционных кухонь.

На территории экополиса можно разместиться в одном из палаточных городков: Русском, Семейном, Лесном, Восточном и Ночном. Для обогрева и тепла будут установлены уличные каменные печи, откроется банно-массажный квартал. Напомним, что вся территория обработана от клещей.

Для того, чтобы предоставить гостям фестиваля возможность делиться впечатлениями в любых форматах, будь то онлайн трансляции, видео или просто фотографии, Билайн обеспечит бесперебойную работу мобильной сети и интернета. А для желающих узнать, каким образом с помощью гаджетов можно улучшить качество жизни, компания проведет лекцию "Как технологии помогают сохранить здоровье и баланс жизни".

Поесть можно будет в столовых, чайных и уличных кафе. Для любителей сувениров и необычных вещей откроется выставка-ярмарка рукоделия, промыслов, музыкальных инструментов и других редких товаров!

Приезжайте с семьёй и друзьями! На Этнофестивале каждый найдёт отдых по своим интересам.

Билеты можно приобрести здесь.