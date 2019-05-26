В Тюменской области проводят масштабную кампанию по озеленению

В Тюменской области этой весной запланировано высадить 98 тысяч деревьев, большая часть из которых хвойных пород. Одним из главных мероприятий кампании по озеленению стало участие во Всероссийском дне посадки леса.

Как рассказали в Тюменской областной думе, в акции приняли участие депутаты облдумы, члены Общественной молодежной палаты при думе, многочисленные волонтеры. Молодым парламентариям удалось восстановить часть леса, сгоревшую во время пожара.

"В настоящее время такие акции являются очень распространенными. А их значение между тем - глобальное. Мы должны заботиться о своем будущем и будущем наших детей. Уже сейчас экологическая обстановка в мире достигла критических моментов, начиная от пожаров, заканчивая различными выбросами в атмосферу", - прокомментировала заместитель председателя Общественной молодежной палаты Анна Яковлева.

В этом году в Тюменской области участие в посадке деревьев уже приняли более 1 тысячи человек, посажено более 37 тысяч деревьев. Всем, кто не успел принять участие в посадке леса в этом году, департамент лесного комплекса Тюменской области предлагает поучаствовать в осенней акции "Живи, лес" по уборке лесных территорий, сообщает "Мой портал".