"Armstrong" развивает сеть современных фитнес-клубов в Тюмени

Тюменская сеть "Armstrong" активно расширяется, открывая новые современные залы в новых и плотно заселенных микрорайонах. Главная цель компании – честные фитнес-услуги с гарантированным результатом. "Armstrong" создает прекрасные возможности для тех, у кого есть цель. Девиз компании: "Ты сильнее, чем ты думаешь!"

В фитнес-клубах новой сети, пришедшей на смену атлетическому клубу "Антей", внедрена специально разработанная концепция, которая затрагивает все от корпоративной культуры до обстановки и атмосферы в самом клубе. Компания постоянно находится в движении вперед и перенимает самые оптимальные идеи из мирового опыта фитнес-индустрии.

Несравненные преимущества фитнес-клубов "Armstrong" - это удобное месторасположение: рядом с домом, офисом, дорогами и остановками. Уже открывшиеся клубы расположены в новых густонаселенных микрорайонах, где до сих пор ощущается нехватка спортивных объектов. Поэтому их жителям придутся по душе просторные и многофункциональные тренажерные залы с кардиозоной, тренажеры проверенных марок для максимально результативных тренировок, а также широкий выбор групповых программ различной сложности и направленности (мягкий фитнес, йога, силовые нагрузки, функциональные занятия и т.д.). К слову, ничего не помешает тюменцам добираться на тренировки из любой другой точки города.

Гостям предложат выгодные клубные предложения с гибкими ценами и скидками, а квалифицированные тренеры и внимательный персонал сделают все возможное, чтобы нахождение в клубе было максимально комфортным.

Любители спорта и здорового образа жизни разумно и с пользой проводят время в "Armstrong": профессионалы сферы фитнеса и спорта тщательно следят за тем, чтобы предложить гостям только то, что им действительно нужно, полезно и оптимально. Фитнес-клуб позаботится о том, чтобы программы тренировок соответствовали потребностям и целям клиентов, а набор услуг - заявленному уровню.

"Armstrong" продолжит расширяться, присоединяя другие фитнес-клубы в Тюмени, которые готовы стать лучше и внедрить высочайшие стандарты оказания услуг. Это позволит сделать фитнес доступным для всех. "Armstrong" - прогрессивный, надежный и предоставляющий возможность добиться результатов.

Узнать подробнее можно на сайте сети фитнес-клубов armfitness.ru или в официальной группе ВКонтакте.