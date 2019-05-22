Студия танца Meret представит свои лучшие номера

Фото ЦКиТ "Тюмень"

Отчетный концерт студии танца Meret состоится 25 мая в 16 часов в тюменском доме культуры и творчества "Торфяник". Коллектив представит свои лучшие творческие номера.

Воспитанники студии танца Meret — неоднократные призеры и победители конкурсов и фестивалей всех уровней. На сегодняшний день в студии занимается более сотни человек разных возрастов.

Практически ни одно мероприятие не проходит без участия воспитанников студии, которые активно участвуют в городских, всероссийских и международных фестивалях.

Всех желающих приглашают на грядущий концерт. Цена билета 150 рублей. Уточнить интересующие подробности можно по телефону 8-922-480-92-90.