Студия танца Meret представит свои лучшие номера

10:10 22 мая 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото ЦКиТ "Тюмень"

Отчетный концерт студии танца Meret состоится 25 мая в 16 часов в тюменском доме культуры и творчества "Торфяник". Коллектив представит свои лучшие творческие номера.

Воспитанники студии танца Meret — неоднократные призеры и победители конкурсов и фестивалей всех уровней. На сегодняшний день в студии занимается более сотни человек разных возрастов.

Практически ни одно мероприятие не проходит без участия воспитанников студии, которые активно участвуют в городских, всероссийских и международных фестивалях.

Всех желающих приглашают на грядущий концерт. Цена билета 150 рублей. Уточнить интересующие подробности можно по телефону 8-922-480-92-90.

Теги: концерт , культура
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2019