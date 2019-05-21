Тюменцы поддержали запрет концерта рэпера Face

Тюменцы поддержали инициативу местного родительского комитета запретить проведение концерта рэпера Face 1 июня. Об этом свидетельствуют предварительные результаты анонимного опроса, который проходит на площадке популярного городского паблика "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Представители родительского комитета выступили за запрет концерта в связи с тем, что репертуар исполнителя состоит из песен про алкоголь и аморальную жизнь. На данный момент более 43% проголосовавших поддержали эту позицию.

Заступились за рэпера около 28% проголосовавших - они против запрета концерта. Почти столько же равнодушны к данной ситуации.

Face - российский рэп-исполнитель, певец и автор песен. Первую песню записал в 2015 году. Уже в октябре выпустил свой первый мини-альбом "Проклятая печать". На пластинку вошло шесть песен: "Шаринган", "Гоша Рубчинский", "Rock Star", "Проклятая печать", "Суицид" и бонус-трек "Бездельник". Сам артист свой дебют охарактеризовал "мыслями подростка"