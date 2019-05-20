В Тюмени пройдет благотворительный "Зеленый марафон"

Фото организаторов

Участники благотворительного "Зеленого марафона", который пройдет в Тюмени 1 июня, не только пробегут 4,2 км, но и смогут пожертвовать средства в пользу одного из 112 проверенных благотворительных фондов.

Забег состоится на набережной Туры (ул. Республики, 4). Начало регистрации на марафон - 1 июня с 9 часов. С 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут предусмотрена развлекательная программа. В 12 часов - старт основного и детского забегов, с 13 часов 30 минут до 14 часов запланировано награждение. Время старта может быть изменено, информация будет обновляться на сайте.

Организатором мероприятия выступает Сбербанк. В День защиты детей "Зеленый марафон" пройдет и в других городах России. Так, в Москве мероприятие организовывается совместно с Фондом помощи детям "Обнаженные сердца", пишет "Тюменская линия".