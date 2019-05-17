В Тюмени оперативно отремонтировали остановку после сообщения в соцсетях

Тюменец сообщил в соцсетях о сломанной крыше на одном из остановочных комплексов. Узнав о проблеме, городские службы оперативно привели остановку в порядок. В администрации города отмечают: чтобы сотрудничество в решении проблем было более конструктивным, замечания и предложения лучше оставлять на специально созданных для этого интернет-ресурсах.

Многие жители Тюмени о возникающих вопросах сообщают на портал "Тюмень-наш дом" или в одноименные аккаунты в соцсетях. Специалисты департаментов и управления мониторят эти ресурсы ежедневно и готовы дать своевременный ответ и, решить проблему.

"Мы понимаем, что кому-то удобнее в какой-то группе сообщить о сложившейся ситуации, высказать мнение о проблемах. Мы все анализируем и берем в работу. Часто в сетях бывают ситуации, которые не терпят отлагательства. По любым обращениям мы информируем жителей о том, как проблема решилась, кто отвечает", - прокомментировал глава города Руслан Кухарук.