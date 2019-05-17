В Тюменском районе задержали банду воров

12:20 17 мая 2019
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Полиция задержала трех граждан, подозреваемых в серии краж в Тюменском районе. Злоумышленники действовали в поселке Московском и деревне Патрушево.

Воры похищали предметы быта и электронику из гаражей, складских помещений и рабочих вагонов. Установлена причастность злоумышленников к 12 кражам. Общая сумма ущерба составляет более полумиллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

Теги: кражи
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