В Тюменском районе задержали банду воров

Полиция задержала трех граждан, подозреваемых в серии краж в Тюменском районе. Злоумышленники действовали в поселке Московском и деревне Патрушево.
Воры похищали предметы быта и электронику из гаражей, складских помещений и рабочих вагонов. Установлена причастность злоумышленников к 12 кражам. Общая сумма ущерба составляет более полумиллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.
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