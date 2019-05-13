Тюменцев приглашают на выставку "Проходящий сквозь время"

Уникальные графические произведения по мотивам мифов из частной коллекции члена Союза художников России Леонида Лара можно увидеть на новой выставке в Археологическом музее-заповеднике.

Автор представляет посетителям уникальные графические произведения по мотивам мифов, показывает образ небесного божества угорских народов (ханты и манси), священные места на территории проживания этих народов, куда приземляется после долгих путешествий "Мир-Сусне-Хум", сообщили в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения.

Среди работ выделяется оригинальная графическая серия "Идол Ханты", "Идол. Сэр Ири", "Идол из камня", "Идол. Дух дерева".

Посетители не только побывают на выставке, но и смогут принять участие в интерактивных играх и мастер-классах.

Стоимость посещения – 100 рублей, для льготной категории граждан - бесплатно, экскурсионное обслуживание – 500 рублей.

Выставка будет работать до 1 августа. Возрастная категория 0+

Подробности по тел. 7929-266-84-34, +7 (3452) 76-67-67 или в группе: https://vk.com/tmpo72.