В Тюмени любители чтения соберутся на встрече книжного клуба

Встреча книжного клуба, посвященная тому Феликса Сандалова "Формейшен", состоится в Тюмени 25 мая. Мероприятие состоится по адресу ул. 8 Марта, 2 к1.

Встречи книжного клуба проходят каждый месяц. Книги для обсуждения отбирают из разных разделов, и это не только художественная литература. Как рассказала организатор книжного клуба Дарья Новикова, участники уже обсуждали произведения "Автор, ножницы, бумага. Как быстро писать впечатляющие тексты", "Биология желаний", "Счастливый город", а на прошлую встречу выбирали "Пособие баристы" Скотта Рао.

Отличие этого клуба от других – наличие модератора, который уже читал выбранную книгу, разбирается в теме и может направить беседу. Каждый месяц это новый человек. Например, модераторами становились преподаватель биофака, эколог, генетик Сергей Артёменко, архитектор Екатерина Журавлева и другие, пишет "Мой портал".

В книге Феликса Сандалова "Формейшен" персонажи рассуждают о сопротивлении миру, ностальгируют по непрожитым 90-м и невозможности в них вернуться. Главный герой — Борис Усов, лидер "Соломенных енотов", ярчайший представитель московского панка.