Молодежь из тюменских сел может поучаствовать в федеральном конкурсе

Активистам из сел Тюменской области от 18 до 35 лет предлагают поучаствовать в конкурсе лидеров общественного мнения на сельских территориях среди молодежи.

Вместе с заявкой на сайте www.rssm.su необходимо написать эссе на тему "Село. Уехать нельзя остаться. Поставь свою запятую!", а также прикрепить портфолио со своими достижениями, грамотами или благодарностями, пишет "Тюменская областьсегодня"

Победителя ждет обучение по своему направлению, мастер-классы, лекции экспертов федерального уровня и множество полезных знакомств. По итогам конкурса сформируется пул профильных экспертов при Федеральном ресурсном центре сельской молодежи.

Напомним, что в 2018 году одним из победителей конкурса стал предприниматель Ялуторовского района Алексей Сахаров, активно развивающий поддержку перспективных молодых аграриев на селе. Именно благодаря Алексею Сахарову в Тюменской области появилось региональное отделение Российского союза сельской молодежи – об этом предприниматель договорился с председателем РССМ лично.