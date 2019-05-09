На "Утро" в Тюмень приедут волонтеры Арктики и основатель Pikabu

Экспертами тематических и общеобразовательных площадок форума уральской молодежи "Утро-2019" станут руководители центров по развитию креативного мышления, предприниматели, авторы книг, основатели, руководители и редакторы популярных интернет-журналов и сайтов.

На общеобразовательных площадках выступят семь экспертов из Москвы, их мастер-классы смогут посетить все участники форума.

На общей площадке обсудят мировые тренды и вызовы XXI века, развитие креативного капитала в России и мире, профессии будущего и тенденции рынка труда, а также поговорят о непрерывном образовании и инструментах презентации идей. Спикерами по этим темам станут директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Дмитрий Егорченков, директор по развитию образовательных технологий корпоративного университета Сбербанка Дмитрий Волков, комьюнити-директор и куратор московской школы креативного мышления ИКРА Данил Морозенко.

На первой смене форума — с 20 по 25 июня — молодежь Урала будет развеивать мифы о политике, поговорит об умном городе и развитии общественных пространств, обсудит применение информационных технологий и средств коммуникации, вопросы экологии, узнает об управлении бизнесом, подискутирует о мировых практиках и центрах. Спикерами станут организатор и тренер системы подготовки волонтеров для экологических экспедиций, тренер по осознанности, волонтер Арктики Слава Мошкин, московский бизнес-тренер, бизнес-консультант, спикер-мотиватор, генеральный директор компании "Эксперт-Маркетинг" Сергей Семенов, автор проекта "Атлас новых профессий АСИ" Дмитрий Судаков.

На второй смене — с 25 по 30 июня — активисты создадут мюзикл, поговорят о клубах исторической реконструкции, краеведении и юнармейском движении, добровольческих проектах, обсудят построение карьеры и лидерство, современные тенденции в сфере труда, где искать идеи в новой журналистике и как вести блог. Эти и другие вопросы поднимут основатель и руководитель сайта Pikabu Максим Хрящев, шеф-редактор интернет-журнала "Лайфхакер", экс-редактор социальной сети "Вконтакте" Павел Федоров, бизнес-тренер, директор по маркетингу и развитию группы компаний Haensch Андрей Кодыков, преподаватель высшей школы управления при Президенте РФ, тренер категории VIP по подготовке специалистов, юрист Алена Лепешкина.

На участие в форуме уже зарегистрировались 2050 человек, прием заявок продлится до конца мая. Среди лидеров по количеству желающих попасть на форум площадки – "Урал творческий" (658 заявок), "Урал политический" (277 заявок) и "Урал медийный" (211 заявок). В начале лета в каждом регионе пройдет отбор участников, по итогам поедут на "Утро" 1 230 человек. В Тюмени состав делегации определят 8 июня на пикнике "Актив", сообщили в пресс-службе проекта.