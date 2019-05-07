Тюменцев приглашают на концертную программу ко Дню Победы в "Орфей"

11:36 07 мая 2019
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pixabay.com

Концертная программа "Военных лет звучат мотивы и будят память о войне" пройдет в тюменском доме культуры "Орфей" сегодня, 7 мая. Зрителям представят творческие номера и театрализованные композиции.

На мероприятии состоится торжественное открытие акции "Стена памяти". Также организаторы готовят театрализованную композицию, посвященную военным годам, и концерт "Победа" творческих коллективов ДК "Орфей".

Всех желающих приглашают на праздник в 18 часов. Вход бесплатный. Адрес: ул. 70 лет Октября 5в.

Теги: Великая Отечественная война , концерт , культура
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